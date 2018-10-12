Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Жовтень 2018, Київ 21:37
Новини | Події

ДСНС розповіла про ліквідацію наслідків пожежі на складі боєприпасів під Ічнею

Розмінування території після вибухів на арсеналі біля міста Ічня, Чернігівська область, 10 жовтня 2018 року

Дивитись коментарі

12 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій «відпрацювала 37 повідомлень про виявлення боєприпасів» біля складу боєприпасів під Ічнею Чернігівської області, інформує прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, очищення території проводили в 16 населених пунктах довкола арсеналу, роботи завершені в шістьох селах.

У ДСНС розповіли, що впродовж дня літаки та гелікоптер скинули на осередки пожежі 186 тонн води. Загалом з 9 жовтня рятувальники скинули на вогонь 554 тонни.

Нічні вибухи в Ічні: пожежу продовжують ліквідовувати – відео
Embed
Нічні вибухи в Ічні: пожежу продовжують ліквідовувати – відео

No media source currently available

0:00 0:00:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Міноброни вдень повідомляли, що через посилення вітру зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території арсеналу.

В ОДА заявляли, що станом на ранок 12 жовтня майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG