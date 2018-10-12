ДСНС розповіла про ліквідацію наслідків пожежі на складі боєприпасів під Ічнею

12 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій «відпрацювала 37 повідомлень про виявлення боєприпасів» біля складу боєприпасів під Ічнею Чернігівської області, інформує прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, очищення території проводили в 16 населених пунктах довкола арсеналу, роботи завершені в шістьох селах.

У ДСНС розповіли, що впродовж дня літаки та гелікоптер скинули на осередки пожежі 186 тонн води. Загалом з 9 жовтня рятувальники скинули на вогонь 554 тонни.

У Міноброни вдень повідомляли, що через посилення вітру зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території арсеналу.

В ОДА заявляли, що станом на ранок 12 жовтня майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.