Інтенсивність вибухів на складах біля Ічні зросла через вітер – Міноборони

Станом на 16:30 12 жовтня на території військових складів біля Ічні у Чернігівській області триває гасіння пожежі, повідомили у міністерстві оборони України.

«У зв’язку із посиленням вітру спостерігається роздування осередків тління на технічній території, внаслідок чого дещо зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території арсеналу», – вказано в повідомленні.

На технічній території продовжують працювати пожежні танки, інженерні машини розгородження та пожежна техніка. Авіація ДСНС здійснила 14 скидів води на осередки тління.

15 груп розмінування здійснюють очищення адміністративної території арсеналу. У населених пунктах поблизу арсеналу продовжують працювати 21 піротехнічна група від ДСНС України з метою очищення місцевості, доріг та під’їзних шляхів від залишків вибухонебезпечних предметів, повідомляє оборонне відомство.

Станом на ранок 12 жовтня майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель, повідомили у прес-службі Чернігівської ОДА.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.