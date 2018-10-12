Вибухи на складах біля Ічні: Майже всі евакуйовані повернулись додому

Майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель, повідомили у прес-службі Чернігівської ОДА.

"Станом на ранок 12 жовтня обстановка на Ічнянщині стабілізувалась. Інтенсивність вибухів значно зменшилась (близько трьох вибухів на годину). Люди повертаються до своїх осель. Наразі в приймальних пунктах евакуації залишилися 122 особи, з них двоє дітей", – ідеться у повідомленні.

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В Усіх населених пунктах, окрім села Тишківка, відновлено стаціонарний телефонний зв’язок. Роботи по підключенню газо-, тепло- та електропостачання продовжуються.

Місцева влада створила спеціальні комісії, які підрахуються збитки від пошкоджень житлового фонду та об’єктів соціальної сфери і життєзабезпечення.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.