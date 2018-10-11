136 сховищ боєприпасів збудують в Україні протягом 34 місяців – президент

В Україні збудують 136 сховищ боєприпасів протягом 34 місяців, повідомив президент України Петро Порошенко під час поїздки до Хмельницької області.

В Адміністрації президента повідомляють, що на Хмельниччині глава держави проінспектував хід будівництва арсеналу для зберігання боєприпасів. Президент зазначив, що на його території буде вісім сховищ закритого типу, які дозволять розміщувати та надійно зберігати значну кількість боєприпасів для української армії.

«Ми повинні мати ефективну систему захисту від людського фактору», – сказав Порошенко, додавши, що цей захист має передбачати перевірку охоронців, контроль усіх систем, відеоспостереження зі зберіганням даних в захищеному командному пункті і неможливість потрапляння на територію складів будь-яких осіб без відповідної авторизації.

Останніми роками в Україні сталася низка пожеж на складах боєприпасів. Зокрема, у ніч на 9 жовтня почалися вибухи на військових складах біля Ічні Чернігівської області.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

За даними Міністерства оборони, станом на 19:00 11 жовтня вибухи продовжувалися, однак їхня інтенсивність була слабка.