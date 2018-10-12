Інтенсивність вибухів і кількість осередків тління на складах біля Ічні значно зменшилася – Міноборони

Станом на 9:00 12 жовтня на території військових складів біля Ічні у Чернігівській області продовжуються гасити пожежу, повідомили у міністерстві оборони України.

«Інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління цієї ночі у порівнянні з попередньою значно зменшилася. На території арсеналу вже працює пожежна техніка – дев’ять пожежних танків ГПМ-54, три інженерні машини розгородження (ІМР), 15 пожежних автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Очищенням адміністративної території арсеналу займаються 15 груп розмінування. У населених пунктах поблизу арсеналу працює 21 піротехнічна група Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Співробітники Військової служби правопорядку у ЗС України, Національної гвардії та Національної поліції продовжують здійснювати охорону навколо периметру технічної території з метою недопущення проникнення сторонніх осіб», – заявили у Міноборони.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.