Пожежа під Ічнею: Міноборони повідомляє про зменшення вибухів вранці 11 жовтня

Після 5 години ранку 11 жовтня інтенсивність вибухів на шостому арсеналі під Ічнею значно знизилася, повідомляють в Міністерстві оборони.

Протягом ночі перед цим, йдеться в повідомленні, вибухи відбувалися частіше на тих майданчиках, де були осередки тління. Це пов’язують із нічним перепадом температури.

«На технічній території працюють дев’ять пожежних танків та три інженерних машини розгородження», – звітують у Міноборони.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про забезпечення гасіння осередків пожежі за допомогою пожежної авіації.

«Літаками Ан-32П 11 жовтня здійснено 3 скиди (24 тонни), з початку робіт здійснено 24 скиди води (192 тонни)», – заявляють в ДСНС.

Крім того, служба повідомляє про початок очищення 16-кілометрової зони навколо арсеналу на виконання підписаного прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом плану організації робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів.

Як стверджують в ДСНС, у відомстві зареєстрували 91 повідомлення від громадян про підозрілі предмети, вилучили 432 боєприпаси.

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На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.