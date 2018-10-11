Міноборони: поодинокі вибухи під Ічнею тривають

Станом на 19:00 поодинокі вибухи на складі боєприпасів під Ічнею Чернігівської області тривають, повідомив начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

«Станом на 19:00 на технічній території продовжується ліквідація осередків тління. Спостерігаються поодинокі вибухи слабкої інтенсивності», – розповів Чернобай.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.