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11 Жовтень 2018, Київ 00:57
Новини | Події

Пожежу на території арсеналу під Ічнею повністю ліквідували – Міноборони

Вибухи під Ічнею, 9 жовтня 2018 року

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Пожежу на території складу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідували, повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

«Станом на 21:00 залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю один-два вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – сказав Чорнобай.

Він додав, що групи розмінування зачищають від вибухонебезпечних предметів адміністративну територію, а також територію поблизу арсеналу.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривен.

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