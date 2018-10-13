Міноборони: інтенсивність вибухів в Ічні «суттєво зменшилася»

Міністерство оборони України повідомляє, що інтенсивність вибухів на складі боєприпасів під Ічнею Чернігівської області у ніч на 13 жовтня суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом попередньої доби.

«Станом на 8:00 на технічній території 6-го арсеналу тривають заходи з ліквідації осередків тління… Наразі на території арсеналу працює аеророзвідка, пожежні танки, інженерна і спеціальна техніка ЗС України, залучена спецтехніка ДСНС України», – повідомляє прес-служба Міноборони вранці 13 жовтня.

За повідомленням, 15 груп розмінування Збройних сил України продовжують працювати на технічній території арсеналу.

Напередодні вдень Міноброни повідомляло, що через посилення вітру зросла інтенсивність вибухів залишків боєприпасів, розкиданих на території арсеналу.

У Чернігівській ОДА заявляли, що станом на ранок 12 жовтня майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.