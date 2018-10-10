На складах під Ічнею зберігали понад 69 тисяч тонн боєприпасів – Полторак

На складах під Ічнею у Чернігівській області на момент пожежі знаходилось 69,5 тисяч тонн боєприпасів. Про це на засіданні уряду 10 жовтня розповів міністр оборони України Степан Полторак.

"Цей арсенал може розмістити 127 тисяч тонн боєприпасів. Так, на початок 2014 року там було 125 тисяч тонн боєприпасів. За останні роки ми передислокували до інших місць – на інші бази та арсенали, там, де у нас є можливість безпечно зберігати, 56 тисяч тонн боєприпасів», – зазначив міністр.

За його словами, з 69,5 тисяч тонн боєприпасів у боєготовності були 43 тисячі тонн, а все інше – елементи боєприпасів і комплектуючі, а також боєприпаси, які не стоять на озброєнні Збройних сил України.

Полторак додав, що цю інформацію можна розголошувати, тому що всі вцілілі боєприпаси перевезуть на інші склади.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривен.