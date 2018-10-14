Міноборони розповіло про ситуацію на арсеналі біля Ічні

На технічній території арсеналу боєприпасів біля Ічні Чернігівської області спостерігаються «поодинокі вибухи з низькою періодичністю», повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

«Станом на 12:00 на території 6-го арсеналу продовжуються заходи з ліквідації осередків тління. На даний час нових осередків не виявлено. Загалом інтенсивність вибухів цієї ночі порівняно із аналогічним періодом попередньої доби зменшилася», – заявили в Міноборони.

​Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.