Детонація боєприпасів біля Ічні поновилася: за годину зафіксували 44 вибухи – ДСНС

На Чернігівщині на військовому арсеналі поблизу Ічні відновилася детонація боєприпасів, упродовж години з 17:00 до 18:00 було зафіксовано 44 вибухи, повідомляє в Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що авіацією ДСНС було здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу. Упродовж дня 13 жовтня два пожежних літаки і вертоліт у межах території арсеналу і поза технічною територією провели 31 скидання води (86 тонн), усього з початку робіт – 97 скидань (704 тонни).

Пожежно-рятувальні підрозділи забезпечують безперебійне наповнення водою пожежних танків та водоймищ.

«Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 49 заявок, всього з початку робіт відпрацьовано 230 заявок; проводиться розвантаження вибухонебезпечних предметів виявлених в ході очищення території, прилеглої до арсеналу», – зазначають в ДСНС.

Станом на 10 ранку 13 жовтня ДСНС повідомляла, що детонація боєприпасів припинилася.

Міністерство оборони України також повідомляло, що інтенсивність вибухів на складі боєприпасів під Ічнею Чернігівської області у ніч на 13 жовтня суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом попередньої доби.

​Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.