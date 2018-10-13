Детонація боєприпасів в Ічні припинилася – ДСНС

Детонація боєприпасів на складі біля Ічні в Чернігівській області припинилася – такі дані станом на 10:00 ранку наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 10 годину 13 жовтня, протягом останньої години, на території арсеналу зберігання боєприпасів, детонація боєприпасів не спостерігається. З 7-ї години 13 жовтня авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено два скиди води (16 тонн) у межах арсеналу і поза технічною територією, всього з початку робіт – 66 скидів води (570 тонн)», – йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство оборони України повідомило, що інтенсивність вибухів на складі боєприпасів під Ічнею Чернігівської області у ніч на 13 жовтня суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом попередньої доби.

За повідомленням, 15 груп розмінування Збройних сил України продовжують працювати на технічній території арсеналу.

У Чернігівській ОДА заявляли, що станом на ранок 12 жовтня майже все населення, евакуйоване через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області, повернулось до своїх осель.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав і не загинув.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.