Який вигляд має Ічня після вибухів на складах – фоторепортаж Радіо Свобода

9 жовтня рано-вранці на складах боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. У цьому районі закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного і автотранспорту припинили. Евакуювали близько 10 тисяч осіб. У Міноборони України стверджують, що пожежа на арсеналі біля Ічні почалася після чотирьох вибухів, що пролунали у різних кінцях арсеналу. У Генштабі ЗСУ найбільш імовірною версією цього інциденту називають диверсію. Зі свого боку, CБУ розслідує кілька версій і розглядає, зокрема, можливість саме диверсії. Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір побував на місці події. Ось який вигляд має Ічня після вибухів на складах в ці хвилини

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