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16 Жовтень 2018, Київ 13:43
Новини | Події

Матіос: через вибухи на складах біля Ічні відкрили ще одне кримінальне провадження

Анатолій Матіос

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За фактом вибухів на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження - за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Можу попередньо вже озвучити деякі здобуті результати і докази. На даний момент більш як 340 військовослужбовців допитані, серед яких половина – з використанням поліграфу. Всі наряди, які перебували на службі перед цими вибухами, так і під час вибухів, і несли службу по охороні периметру технічних територій артскладів, допитані із застосуванням поліграфу», – розповів він.

Анатолій Матіос повідомив, що, за даними правоохоронців, на момент початку вибухів в зоні покриття і контролю працював мобільний термінал, який неможливо ідентифікувати. «У момент початку цих вибухів в зоні покриття і контролю працював мобільний термінал без ІМЕІ-коду, тобто який неможливо ідентифікувати – єдиний на цій території, що нами розцінюється як пряма ознака застосування неідентифікованого телефонного апарату для приведення того чи іншого вибухового пристрою до вибуху», – додав він.

Також головний військовий прокурор повідомив, що вибухи на сховищі №133, де, ймовірно, стався перший вибух, мають аналогічний характер з тими, що сталися раніше на арсеналах у Калинівці Вінницької області та Балаклеї Харківської області. «Він (вибух) нехарактерний для початкового вибуху снаряду чи пострілу реактивної системи вогню, що розірвалися», – зазначив Анатолій Матіос.

Він також розповів, що охорона складів за декілька днів до вибухів зафіксувала перебування біля території неідентифікованих осіб у військовій формі, які здійснювали спостереження, але не вжила ніяких заходів.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. Раніше у прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

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