Інтенсивність вибухів на військових складах біля Ічні суттєво зменшилася – Міноборони

Інтенсивність поодиноких вибухів на технічній території 6-го арсеналу порівняно з минулою добою суттєво зменшилася, повідомляє опівдні 15 жовтня міністерство оборони України.

«З 6:00 до 12:00 спостерігаються незначні поодинокі вибухи в осередках тління з періодичністю один-два вибухи на годину. Щодо ситуації вночі, інтенсивність вибухів на технічній території зменшилась у понад п’ять разів, у порівнянні з аналогічним періодом минулої доби. У деякі години не було зафіксовано жодного вибуху», – вказують в оборонному відомстві.

На території арсеналу продовжують роботу пожежні танки, інженерна та спеціальна техніка Збройних сил України. Також залучена пожежна техніка та авіація ДСНС. Безперервне забезпечення водою місць гасіння здійснювали спеціальний пожежний потяг, розташований поблизу арсеналу, та трикілометрова рукавна лінія для подачі води до технічної території.

Координацію сил і засобів, залучених до ліквідації наслідків надзвичайної події на території арсеналу здійснює військова аеророзвідка. 15 груп розмінування продовжують очищення технічної території від вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Військової служби правопорядку Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції здійснюють охорону довкола периметру арсеналу, підтримують правопорядок у населених пунктах поблизу арсеналу.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.