ДСНС: від вибухонебезпечних предметів очистили 21 населений пункт біля арсеналу під Ічнею

Після пожежі й вибухів, що сталися попередніми днями на складі боєприпасів біля міста Ічні, Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 14-у годину перевірила й очистила від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт, повідомили в ДСНС.

Ідеться про саме місто Ічню і села Заудайку, Малу Дівицю, Обичів, Бурімку, Безбородьків, Шиловичі, Монастирище, Вільшану, Коломійцево, Полову, Колісники, Лісові Сорочинці, Стрільники, Левки, Городню, Тарасівку, Гмирянку, Коршаки, Лучківку, Червоне.

Крім того, робочі групи продовжують комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення, і на час звіту було обстежено 3529 об’єктів із 9713 (36,3%), мовиться в повідомленні.

Також тривають роботи для підключення до газопостачання майже 4 тисяч абонентів в Ічні і 7 селах, які досі лишаються без газу.

Раніше 14 жовтня в ДСНС повідомляли, що станом на кінець дня 13 жовтня від вибухонебезпечних предметів було очищено Ічню і ще 14 сіл.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривень.