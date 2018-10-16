ДСНС: завершено очищення від боєприпасів усіх населених пунктів навколо арсеналу під Ічнею

Станом на ранок вівторка завершено перевірку та очищення від боєприпасів усіх 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу під Ічнею на Чернігівщині. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вилучено 2035 вибухонебезпечних предметів (за добу – 277), відпрацьовано 253 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (за добу – 11)», – поінформували в ДСНС.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Це вже не перший випадок таких інцидентів на військових складах України. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Україна домовляється про широку програму допомоги НАТО у безпеці військових сховищ.