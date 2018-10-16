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16 Жовтень 2018, Київ 10:15
Новини | Події

ДСНС: завершено очищення від боєприпасів усіх населених пунктів навколо арсеналу під Ічнею

Наслідки вибухів на складах із боєприпасами біля Ічні Чернігівської області

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Станом на ранок вівторка завершено перевірку та очищення від боєприпасів усіх 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу під Ічнею на Чернігівщині. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вилучено 2035 вибухонебезпечних предметів (за добу – 277), відпрацьовано 253 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (за добу – 11)», – поінформували в ДСНС.

Вибухи на військових складах біля Ічні почалися в ніч на 9 жовтня. У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Це вже не перший випадок таких інцидентів на військових складах України. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Україна домовляється про широку програму допомоги НАТО у безпеці військових сховищ.

Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео
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Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео

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