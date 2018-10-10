Начальника арсеналу біля Ічні нещодавно звільнили – Луценко

Начальника арсеналу біля Ічні у Чернігівській області нещодавно звільнили, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій у серпні проводили відпрацювання всіх складів на території України щодо готовності до антидиверсійних завдань. За результатами цих навчань на всій території України керівника Ічнянського складу зняли з посади, звільнили в запас без вихідних виплат", – зазначив голова ГПУ.

Він уточнив, що начальника складів звільнили близько місяця-півтора тому.

Прокуратура активізує слідчі дії на території арсеналу, коли там нормалізується обстановка, додав генпрокурор.

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Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривен.