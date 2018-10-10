Полторак не виключає, що на території складу під Ічнею була закладена вибухівка

На складах боєприпасів під Ічнею в Чернігівській області могла бути закладена вибухівка, щоб підірвати сховище. Про це на засіданні уряду 10 жовтня повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, вибухи відбувалися в різний час і в різних частинах сховища.

«Майже весь опитаний особовий склад повідомив, що перші вибухи були о 3:20. Вони були одночасними відразу на трьох сховищах. Після цього о 3:45 відбулися ще шість вибухів на різних сховищах, причому це відбувалося по всьому периметру», – сказав міністр.

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Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

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