«Укравтодор» зняв обмеження на рух в Ічнянському районі

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило 25 жовтня про зняття обмеження руху дорогами державного значення в Ічнянському районі Чернігівської області.

«Відновлено рух автомобільного транспорту на автодорогах державного значення: Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – Н-07 на км 0+010 – км 94+171 – у напрямку міста Ічня; Т-25-24 Борзна – Ічня – Прилуки на км 25+100 – км 79+000 – в напрямку м. Ічня; Т-25-27 Бобровиця – Новий Биків – Ічня на км 74+390 – км 90+516 – в напрямку міста Ічня; відновити рух залізничного транспорту на ділянці Бахмач - Ічня – Прилуки», – ідеться в повідомленні.

«Службою автомобільних доріг у Чернігівській області знято тимчасово обмежувальні знаки на вищевказаних дорогах та проводяться ремонтні роботи дорожнього покриття», – додали в «Укравтодорі».

Пожежу на арсеналі під Ічнею Чернігівської області ліквідували, повідомив 24 жовтня голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.