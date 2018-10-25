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25 Жовтень 2018, Київ 11:49
Новини | Події

«Укравтодор» зняв обмеження на рух в Ічнянському районі

Під час ліквідації наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні рух транспорту був обмежений

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Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило 25 жовтня про зняття обмеження руху дорогами державного значення в Ічнянському районі Чернігівської області.

«Відновлено рух автомобільного транспорту на автодорогах державного значення: Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – Н-07 на км 0+010 – км 94+171 – у напрямку міста Ічня; Т-25-24 Борзна – Ічня – Прилуки на км 25+100 – км 79+000 – в напрямку м. Ічня; Т-25-27 Бобровиця – Новий Биків – Ічня на км 74+390 – км 90+516 – в напрямку міста Ічня; відновити рух залізничного транспорту на ділянці Бахмач - Ічня – Прилуки», – ідеться в повідомленні.

«Службою автомобільних доріг у Чернігівській області знято тимчасово обмежувальні знаки на вищевказаних дорогах та проводяться ремонтні роботи дорожнього покриття», – додали в «Укравтодорі».

Пожежу на арсеналі під Ічнею Чернігівської області ліквідували, повідомив 24 жовтня голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео
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Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео

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У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

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