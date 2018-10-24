Пожежу на арсеналі під Ічнею ліквідували – ДСНС

Пожежу на арсеналі під Ічнею Чернігівської області ліквідували, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.

«Мешканці Ічнянського району можуть повертатися до своїх домівок: о 18:00 24 жовтня керівник гасіння пожежі на шостому арсеналі Міноборони оголосив її ліквідацію», – написав Чечоткін.

За його словами, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконувачка обов’язків голови Чернігівської ОДА Юлія Свириденко підписала розпорядження про відновлення руху автотранспорту та залізничного сполучення в Ічнянському районі. Він зазначив, що повітряний простір у радіусі 30 кілометрів відкриють 25 жовтня.

«Наші рятувальники працюють далі – розміновують забруднену територію та відновлюють пошкоджені будинки», – додав Чечоткін.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.