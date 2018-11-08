У День писемності і мови українців запрошують написати диктант єдності

До Дня української писемності та мови українців запрошують написати традиційний диктант національної єдності. Як повідомляє організатор – «Українське радіо», проект розпочнеться 9 листопада, текст зачитуватимуть на «Українському радіо» з 11:30.

Умови мовного флеш-мобу: диктант треба писати лише від руки, надіслати роботу на перевірку можна і електронною поштою, для цього написаний від руки диктант треба відсканувати чи сфотографувати.

Радіодиктант можна писати і надсилати також шрифтом Брайля.

За даними організаторів, торік диктант написали майже 29 тисяч людей, жодної помилки не зробили 123 учасники.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.

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