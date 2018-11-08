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08 Листопад 2018, Київ 20:03
Новини | Політика

Депутатам-прогульникам не виплатили майже 16 мільйонів гривень – Парубій

Депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, сказав спікер

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Верховна Рада України цього року не виплатила 15 мільйонів 826 тисяч гривень зарплати народним депутатам, які не відвідували засідань парламенту, повідомив 8 листопада спікер Андрій Парубій.

За його словами, депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, і невиплата їм частин зарплат є механізмом впливу на них.

Громадська організація «Комітет виборців України» нещодавно повідомила, що лише 37% народних депутатів (157 із 423) відвідали всі засідання Верховної Ради у жовтні.

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