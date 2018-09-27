Менше від половини депутатів відвідали всі засідання Ради у вересні – КВУ

Менше від половини депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради у вересні, підрахував Комітет виборців України.

Згідно з повідомленням, на всіх засіданнях були присутні 43% парламентарів (180 із 423).

За даними письмової та електронної реєстрацій, 10 депутатів не були на жодному засіданні, серед них – Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Лев Підлісецький та Юрій-Богдан Шухевич. Також у Верховній Раді не з’являлися Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які, за даними української влади, покинули України.

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Також не відвідували засідання В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Найбільше депутатів, які не були присутні на засіданнях, – у групах «Воля народу» та «Відродження», а також у фракції партії «Опозиційний блок».

Відповідно до підрахунків Комітету виборців України, найвищі показники відвідування в «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Блоку Петра Порошенка».

У КВУ зазначають, що найбільше депутатів були присутні на пленарному засіданні 20 вересня, коли призначали нових членів Центральної виборчої комісії. На момент голосування в залі були відсутні лише 39 депутатів, що є найкращим показником за цей рік.