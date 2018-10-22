54 депутати пропустили 90% голосувань Ради в жовтні – КВУ

54 депутати пропустили 90 відсотків голосувань Верховної Ради в жовтні, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

Згідно з підрахунками активістів, 14 депутатів не проголосували в жовтні жодного разу.

Серед них – Вадим Рабінович, Костянтин Жеваго, Дмитро Ярош, Лев Підлісецький, Роман Зварич, Гліб Загорій, Юхим Звягільський, Дмитро Голубов, «депутати-втікачі» Євген Бакулін, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко, а також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій (вони оголосили про складання депутатських повноважень). Крім того, жодного разу не голосувала в Раді Надія Савченко, яка від березня перебуває під арештом.

У «Комітеті виборців України» заявляють, що найбільше депутатів, що пропустили 90% голосувань, у групі «Воля народу» (восьмеро) та фракції «Опозиційний блок» (11).

Загалом у жовтні відбулося 12 пленарних засідань та 275 голосувань.