КВУ: всі засідання Ради у жовтні відвідала третина депутатів

37% народних депутатів (157 із 423) відвідали всі засідання Верховної Ради у жовтні, повідомляє громадська організація «Комітет виборців України».

За даними письмової й електронної реєстрацій, десять депутатів не були на жодному засіданні. Серед них Вадим Рабінович, Лев Підлісецький, Гліб Загорій і Дмитро Ярош. Офіційно депутати пропустили засідання з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження, повідомляє КВУ.

«Традиційно не були присутні у Верховній Раді депутати-втікачі Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Крім того, не відвідували засідання В’ячеслав Константиновський та Андрій Журжій, які заявили про складання повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, найбільше депутатів-прогульників у групах «Воля Народу» і «Відродження», а також фракції «Опозиційного блоку».

У порівнянні з вереснем кількість депутатів-прогульників зросла. У вересні всі засідання Ради відвідали 43% народних депутатів, жовтні – 37%.

Найбільше депутатів офіційно були відсутні на засіданні парламенту 19 жовтня – 123 депутати.

Загалом у жовтні відбулося 12 пленарних засідань і 275 голосувань.