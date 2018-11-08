Пригодницький істерн «Дике Поле» виходить у прокат – Держкіно

8 листопада на широкі екрани України виходить пригодницький фільм режисера Ярослава Лодигіна «Дике Поле». Як повідомляє Держкіно, стрічка створена за мотивами роману «Ворошиловград» Сергія Жадана.

Фільм розповідає про чоловіка Германа, який змушений повернутися у рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес, а з ним – друзів дитинства і кохання.

Зйомки почалися ще у серпні 2017-го, а перемовини про це, за словами режисера, тривали близько семи років – із моменту виходу твору, який ВВС пізніше визнає «найкращою книгою десятиліття».

Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що 2018 рік відзначився для українського кіно 18-ма прем'єрами. Понад 70 фільмів – ще у виробництві.

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