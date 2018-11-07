У Києві відбувся допрем’єрний показ екшену «Дике Поле»

7 листопада в Києві відбувся допрем’єрний показ пригодницького фільму «Дике Поле» режисера Ярослава Лодигіна, знятого за романом Сергія Жадана «Ворошиловград», повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

За повідомленням, показ відвідали понад тисяча гостей.

На передпоказі прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що цей рік відзначився для українського кіно 18-ма прем’єрами. Понад 70 фільмів – ще у виробництві.

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8 листопада «Дике поле» виходить у широкий український прокат. Фільм розповідає про чоловіка Германа, який змушений повернутися у рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес, а з ним – друзів дитинства та кохання.

Зйомки почалися ще у серпні 2017-го, а перемовини про це, за словами режисера, тривали близько семи років – із моменту виходу твору, який ВВС пізніше визнає «найкращою книгою десятиліття».

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