Водії машин на «єврономерах» перекрили дороги в 16 областях – «Укравтодор»

Через акції протесту водіїв автомобілів на «єврономерах» ускладнений або неможливий рух на значній кількості автошляхів у 16 областях, інформує Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»).

«Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок», – ідеться в повідомленні у Facebook, у якому «Укравтодор» уточнює перелік місць, де відбуваються перекриття доріг.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори.

Вони вимагають скасувати закони №8487 і №8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу».

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

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