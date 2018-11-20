Власники автівок на «єврономерах» заблокували у Запоріжжі міжнародну трасу

20 листопада власники автомобілів на «єврономерах» заблокували на території міста Запоріжжя на знак протесту відрізок траси Харків-Сімферополь, що є частиною міжнародної траси Е105 (Кіркенес, Норвегія – Ялта, Україна). Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники протесту вимагають скасувати закони, що встановлюють умови розмитнення автомобілів на іноземних номерах. За словами учасників акції, блокування має безстроковий характер.

«Трасу ми блокуємо по всій Україні безстроково, тобто поки наші вимоги не будуть почуті. Сьогодні буде голосування в Раді. Якщо депутати не підтримують нас і залишать в силі закони, то закон піде на президента, ми вимагатимемо від нього накласти вето цей закон. Ми чекаємо голосування депутатів упродовж дня, і далі будемо реагувати на те, що відбуватися в Києві. У будь-якому випадку будемо пропускати спецтранспорт – «швидкі», пожежні, автобуси. Ми будемо частково обмежувати рух саме для авто, які везуть великі грузи, для фур; будемо створювати незручності для бізнесу, бо ми добре розуміємо, що великий бізнес, тим чи іншим способом, у Запорізькій області відноситься до тих депутатів, які від нашої області голосували за ці законопроекти», – розповів координатор акції організатор акції у Запоріжжі, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

Перед початком акції протесту її учасники також передали свої вимоги у письмовому вигляді керівництву Запорізької облради та облдержадміністрації.

20 листопада по всій Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори. Вони вимагають скасувати закони №8487 і №8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу».

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

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