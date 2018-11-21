Радіо Свобода Daily: Власники «євроблях» знову протестують

Розпочинаємо сьогодні з коротких новин:

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, якого викликала на допит тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо нападу на чиновницю Херсонської міської Ради Катерину Гандзюк та на інших активістів, частково переказав зміст розмов із нею в лікарні. За його словами, померла назвала прізвище ймовірного замовника.

Президент України Петро Порошенко нагородив ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Як повідомляє прес-служба президента, нагороду прийняла дружина журналіста Анжела.

У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook. Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.

Фракція «Опозиційний блок» виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Протест водіїв на «євробляхах»

20 листопада в Україні водії автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори. Вони вимагають скасувати закони № 8487 і № 8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу». Через акції протесту водіїв автомобілів на «єврономерах», за даними «Укравтодору», був ускладнений або неможливий рух на значній кількості автошляхів у 16 областях. Акції відбуваються по всій країні і, до того ж, часто їхніми складовими є перекриття доріг. Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників. Тож який вихід і чи можуть щось змінити безстрокові акції протесту, читайте в матеріалі.

​Українці закликають Amazon припинити продавати кітч із емблемами «ДНР»

У час зимових передріздвяних розпродажів на міжнародній онлайн-платформі Amazon з’явилася нова пропозиція – одяг із символікою підтримуваного і спрямовуваного Росією угруповання «ДНР», яке, за українським законодавством, є терористичною організацією. Українські користувачі влаштували акцію протесту, а очолила її виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. Народжена у США лікарка українського походження й активістка, що в перші роки війни організувала підготовку і спорядження українських вояків і парамедиків, закликала українців провести флешмоб, щоб нагадати вигадливим підприємцям, що «прапор «ДНР» – це символ тероризму, репресій, смерті та окупації» і що українці у цій війні втратили вже понад 10 тисяч громадян. Більше про це – за лінком.

Голодомор і Крим

Голодомор 1932–1933 років майже не торкнувся Криму, але не можна сказати, що півострів взагалі не мав до нього жодного стосунку. З одного боку, сюди тікали змучені голодом українці, сподіваючись на порятунок, з іншого ‒ місцеві чекісти перехоплювали хліб, який вивозили на материк. Про роль Криму в історії Голодомору та про Великий Голод у пам’яті кримчан ‒ ексклюзивно для Крим.Реалії.

Трансфобія в Україні

Щороку 20 листопада відзначають День пам’яті трансгендерних людей, які загинули або постраждали від трансфобного насильства. У неділю транс-активісти намагалися провести марш пам’яті у Києві, однак зазнали нападу праворадикалів. Двоє учасниць ходи та фотожурналіст із Канади постраждали. Між тим, ЛГБТ-організації фіксують напади з мотивів трансфобії не тільки на акціях. Минулого року моніторинг правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» зафіксував 5 нападів на ґрунті трансфобії, повідомив на прес-конфереції у Києві координатор ініціативи «Транскоаліція на пострадянському просторі» Деміон Хорт. Детальніше – за посиланням.

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