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20 Листопад 2018, Київ 16:51
Новини | Міжнародні

У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook

В Україні незначні проблеми із Facebook спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі

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У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook.

За даними порталу Downdetector, найбільше проблем із доступом до соціальної мережі у столиці США Вашингтоні, у канадських містах Торонто та Монреалі, у британських Лондоні, Плімуті та Глазго, столиці Боснії та Герцеговини Сараєві та столиці Сербії Белграді.

Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.

Відповідно до даних на третій квартал 2018 року, щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,27 мільярда.

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