Українці закликають Amazon припинити продавати кітч із емблемами «ДНР»

У час зимових передріздвяних розпродажів на міжнародній онлайн-платформі Amazon з’явилася нова пропозиція – одяг із символікою підтримуваного і спрямовуваного Росією угруповання «ДНР», яке, за українським законодавством, є терористичною організацією. Українські користувачі влаштували акцію протесту, а очолила її виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. Народжена у США лікарка українського походження й активістка, що в перші роки війни організувала підготовку і спорядження українських вояків і парамедиків, закликала українців провести флешмоб, щоб нагадати вигадливим підприємцям, що «прапор «ДНР» – це символ тероризму, репресій, смерті та окупації» і що українці у цій війні втратили вже понад 10 тисяч громадян.

На сторінці онлайн-платформи Amazon можна купити все що, завгодно, навіть одяг із символікою терористичної організації. Може, сезон панамок вже і скінчився, але тільки не на «Амазоні» – тут ви можете придбати і чорну, і рожеву, і білу, просто на будь-який смак, і всі будуть мати нашитий спереду «прапор ДНР» із відповідним підписом. Не хочете панамку? Є і рушники, легкі, пляжні. Є і одяг – чоловічі реглани з прапорцем «ДНР». Чорношкірий хлопець, що рекламує різнокольоровий кітч, привернув увагу українців.

Це – ідеальна картинка, щоб образити всіх

«Це – ідеальна картинка, щоб образити всіх», – аналізує пропозицію від «Амазону» український політолог та знавець крайніх правих рухів Антон Шеховцов. Він публікує зображення від «Амазону» на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Українців вона має образити через символ «ДНР», «ДНР» вона має образити, тому що там зображений чорношкірий чоловік, що носить шапку з їхнім символом», – зауважує політолог і далі розповідає, чому така картинка має образити ще і росіян, і жінок, і чоловіків, і повних людей, і людей, які не належить до західної цивілізації…

Кожен має усвідомлювати, що, підтримуючи країну-агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть

Але жарти жартами, а українцям, які вже четвертий рік живуть в умовах війни, не до сміху.

«Є сотні свідчень про незаконні ув’язнення і катування людей на окупованих Росією та її маріонетками територіях. Люди, які перебувають на Сході України, живуть під постійною загрозою нездетонованих вибухових речовин та наземних мін, що залишаються внаслідок бойових дій. Кожен має усвідомлювати, що, підтримуючи країну-агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть», – пише на своїй Facebook-сторінці виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Щоб пояснити це генеральному директорові Amazon-у Джеффові Безосу, вона запропонувала влаштувати флешмоб у соцмережах та на пошті, тобто надіслати йому «повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм», і вимагати «зупинити продаж товарів, що підсилює гібридну війну Росії проти цивілізованого світу».

За добу заклик до компанії «Амазон», щоб вона припинила продавати терористичну атрибутику, був поширений зі сторінки Супрун майже 4 тисячі разів українською і понад 1200 разів англійською мовою.

Також у кампанію включилися українські правозахисники з Харківської правозахисної групи. Речниця організації написала відкритого листа до «Амазону», в якому вона звинувачує компанію в безпринципності. «Здається, лише гроші промовляють до «Амазону», – пише авторка статті Галя Койнаш.

Вона нагадує, що раніше компанія, яка надає свою платформу для продажу іншим фірмам і отримує за свої послуги відсоток із продажів, уже потрапляла під шквал критики від українців. Під хештеґом #WhyNotSwastika українці атакували «Амазон» за продаж на її платформі футболок з серпом і молотом, із портретами Сталіна та іншою радянською символікою, яка в Україні прирівняна до нацистських символів.

«Амазон» поводиться стриманіше, коли справа доходить до нацистських регалій

«Варто відзначити, що «Амазон» поводиться стриманіше, коли справа доходить до нацистських регалій. Частково це може бути пов’язано з законами, що існують у деяких європейських країнах, проти будь-яких спроб заперечувати гидкі злочини нацистського режиму», – пише Койнаш.

Вона додає, що, на жаль, «радянська символіка, у тому числі та, що прославляє КДБ та її попередників, не викликає такої ж реакції». Вона нагадала, що комуністичний режим відповідальний за не меншу кількість злочинів, які добре пам’ятають в Україні, серед них і Голодомор і геноцид кримських татар.

Правозахисниця нагадала, що продаж одягу з радянською символікою вдалося зупинити, коли піднялася хвиля протесту проти дій компаній Walmart та Adidas. Вона пише, що «не так важливо, чи вони зрозуміли, чому радянські символи є неприйнятні, чи вони просто зрозуміли, що це погано для бізнесу».

Отримання прибутку від радянського режиму, який вбив мільйони, або від російської неоголошеної війни проти України є абсолютно неприйнятним

«Важливо, щоб «Амазон» зрозумів, що отримання прибутку від радянського режиму, який вбив мільйони, або від російської неоголошеної війни проти України є абсолютно неприйнятним. Компанія повинна негайно відкликати всі такі бренди», – вимагає правозахисниця.

Радіо Свобода звернулося до компанії «Амазон» з проханням прокоментувати цю ситуацію і планує опублікувати її відповідь.

«Амазон» захищається тим, що в його правилах написано, що компанія забороняє продавцям виставляти на продаж продукти, які б «заохочували або прославляли ненависть, насильство, расову, сексуальну чи релігійну нетерпимість або сприяли організаціям із такими поглядами». Компанія заявляє, що сама вирішує, який продукт вважати неприйнятним.