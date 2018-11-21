11 фото про вшанування жертв Голодомору після Революції гідності

Автором пам'ятника стала американка українського походження Лариса Курилас.
Більше про нього можна прочитати тут.
Скульптура заввишки понад 2 метри і шириною 65 сантиметрів виготовлена із каменю жовтого трахіту, що, за задумом митця, символізує колір пшениці.
Детальніше про неї – тут.
Пізніше, у вересні 2017-го, в Італії також організовували виставку «Вбиті голодом. Забутий геноцид українців, 1932–1933», яка складалася зі скульптур і картин італійського митця Армандо Лекки.
Із комерційних міркувань фільм зробили англомовним. Майже всі актори – з Великої Британії та Канади. У головному складі – двоє українців: Остап Ступка та Олександр Печериця з київського театру імені Івана Франка.
Детальніше про фільм можна почитати тут.
У церемонії відкриття взяли участь, зокрема, мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.
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