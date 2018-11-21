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21 Листопад 2018, Київ 16:41
Фотогалереї

11 фото про вшанування жертв Голодомору після Революції гідності

Радіо Свобода зібрало найбільш помітні ініціативи та заходи, що відбулися в Україні за останні чотири роки і мали на мені вшанування жертв Великого Голоду 1932-1933 років.
У листопаді 2014-го з нагоди вшанування пам&#39;яті жертв Голодомору-геноциду активісти випікали &laquo;Хліб життя&raquo; &ndash; символ взаємодопомоги і спротиву українського народу в 1932-1933 роках. Більше фото &ndash;&nbsp;тут, а відео &ndash;​&nbsp;тут.&nbsp;&nbsp;
1 У листопаді 2014-го з нагоди вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду активісти випікали «Хліб життя» – символ взаємодопомоги і спротиву українського народу в 1932-1933 роках.

Більше фото – тут, а відео –​ тут.  
7 листопада 2015 року у Вашингтоні урочисто відкрили&nbsp;меморіал жертвам Голодомору в Україні.&nbsp;Пам&rsquo;ятник встановили неподалік від будинку Конгресу, поруч із центральним вокзалом Вашингтона, через який до американської столиці щороку потрапляють мільйони людей.&nbsp; На відкриття та освячення монументу до столиці США тоді з&rsquo;їхалися тисячі українців з різних штатів, а також американці українського походження. Участь у церемонії взяв президент України Петро Порошенко (через відеозвернення) та його дружина Марина, яка була присутня особисто. Американські урядовці та представники дипломатичного корпусу теж долучилися до відкриття. Автором пам&#39;ятника стала американка українського походження Лариса Курилас. Більше про нього можна прочитати тут.&nbsp;
2 7 листопада 2015 року у Вашингтоні урочисто відкрили меморіал жертвам Голодомору в Україні. Пам’ятник встановили неподалік від будинку Конгресу, поруч із центральним вокзалом Вашингтона, через який до американської столиці щороку потрапляють мільйони людей. 

На відкриття та освячення монументу до столиці США тоді з’їхалися тисячі українців з різних штатів, а також американці українського походження.

Участь у церемонії взяв президент України Петро Порошенко (через відеозвернення) та його дружина Марина, яка була присутня особисто. Американські урядовці та представники дипломатичного корпусу теж долучилися до відкриття.

Автором пам'ятника стала американка українського походження Лариса Курилас.

Більше про нього можна прочитати тут
У вересні 2016-го у Музеї єврейського народу в Дніпрі проходила виставка &laquo;Голодомор в Україні&raquo;. Вона складалася з десятків експонатів, зокрема, з родинних архівів самих співробітників музею. До неї увійшли предмети побуту українського селянства початку ХХ століття, світлини, плакати, накази, звіти, статистичні дані про жертви...&nbsp; За допомогою цих речей та документів дослідники мали на меті об&rsquo;єктивно та неупереджено висвітлити болючі сторінки цієї трагедії.&nbsp; Більше фото &ndash;&nbsp;тут.&nbsp;
3 У вересні 2016-го у Музеї єврейського народу в Дніпрі проходила виставка «Голодомор в Україні».

Вона складалася з десятків експонатів, зокрема, з родинних архівів самих співробітників музею. До неї увійшли предмети побуту українського селянства початку ХХ століття, світлини, плакати, накази, звіти, статистичні дані про жертви... 

За допомогою цих речей та документів дослідники мали на меті об’єктивно та неупереджено висвітлити болючі сторінки цієї трагедії. 

Більше фото – тут
Листопад 2016-го. У Національному музеї &laquo;Меморіал жертв Голодомору&raquo; презентували&nbsp;проект &laquo;Незламні&raquo; про 15 історій відомих українців, які пережили Голодомор. &laquo;Усі ці люди перейшли через страшні часи, але не зламалися, і саме завдяки їм ми можемо казати, що, попри мільйони вбитих, Голодомор не зламав Україну&raquo;, &ndash; наголошував тоді директор Українського інституту національної пам&rsquo;яті Володимир В&rsquo;ятрович.&nbsp; Більше фото &ndash;&nbsp;тут.&nbsp;
4 Листопад 2016-го. У Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» презентували проект «Незламні» про 15 історій відомих українців, які пережили Голодомор.

«Усі ці люди перейшли через страшні часи, але не зламалися, і саме завдяки їм ми можемо казати, що, попри мільйони вбитих, Голодомор не зламав Україну», – наголошував тоді директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. 

Більше фото – тут
Тоді ж, але вже у Івано-Франківську також була презентована книга&nbsp;&nbsp;&laquo;Голод на Прикарпатті (1946-1947 років)&raquo;. До неї увійшли інформаційні звіти членів ОУН, матеріали і документи з фондів державного архіву області та обласної бібліотеки, дослідження істориків, краєзнавців, газетні публікації та спогади очевидців. Вміщено мартиролог жертв Голодомору та тифу &ndash; понад три тисячі прізвищ. Детальніше про неї &ndash;&nbsp;тут.&nbsp;
5 Тоді ж, але вже у Івано-Франківську також була презентована книга  «Голод на Прикарпатті (1946-1947 років)».

До неї увійшли інформаційні звіти членів ОУН, матеріали і документи з фондів державного архіву області та обласної бібліотеки, дослідження істориків, краєзнавців, газетні публікації та спогади очевидців. Вміщено мартиролог жертв Голодомору та тифу – понад три тисячі прізвищ.

Детальніше про неї – тут
У грудні 2016-го&nbsp;пам&rsquo;ятник жертвам Голодомору в Україні встановили на італійському острові Сардинія серед оливкових дерев у центральному парку Монте Кларо. Скульптура заввишки понад 2 метри і шириною 65 сантиметрів виготовлена із каменю жовтого трахіту, що, за задумом митця, символізує колір пшениці. Детальніше про неї &ndash;&nbsp;тут.&nbsp; Пізніше, у вересні 2017-го, в Італії також організовували виставку&nbsp;&laquo;Вбиті голодом. Забутий геноцид українців, 1932&ndash;1933&raquo;, яка складалася зі скульптур і картин італійського митця Армандо Лекки. &nbsp;
6 У грудні 2016-го пам’ятник жертвам Голодомору в Україні встановили на італійському острові Сардинія серед оливкових дерев у центральному парку Монте Кларо.

Скульптура заввишки понад 2 метри і шириною 65 сантиметрів виготовлена із каменю жовтого трахіту, що, за задумом митця, символізує колір пшениці.

Детальніше про неї – тут

Пізніше, у вересні 2017-го, в Італії також організовували виставку «Вбиті голодом. Забутий геноцид українців, 1932–1933», яка складалася зі скульптур і картин італійського митця Армандо Лекки.

 
Наприкінці лютого 2017-го у Києві презентували фільм &laquo;Гіркі жнива&raquo;, який розповідає про історію кохання, що розгортається у часи Голодомору 1932-1933 років. Стрічку показали у 45 країнах світу. До того, як сценарій фільму потрапив у руки акторів, вони зізнаються, ніколи не чули про голод в Україні 1932-1933 років &ndash; ні у школі, ні з книжок, ні в кіно. Із комерційних міркувань фільм зробили англомовним. Майже всі актори &ndash; з Великої Британії та Канади. У головному складі &ndash; двоє українців: Остап Ступка та Олександр Печериця з київського театру імені Івана Франка. Детальніше про фільм можна почитати тут.
7 Наприкінці лютого 2017-го у Києві презентували фільм «Гіркі жнива», який розповідає про історію кохання, що розгортається у часи Голодомору 1932-1933 років. Стрічку показали у 45 країнах світу.

До того, як сценарій фільму потрапив у руки акторів, вони зізнаються, ніколи не чули про голод в Україні 1932-1933 років – ні у школі, ні з книжок, ні в кіно.

Із комерційних міркувань фільм зробили англомовним. Майже всі актори – з Великої Британії та Канади. У головному складі – двоє українців: Остап Ступка та Олександр Печериця з київського театру імені Івана Франка.

Детальніше про фільм можна почитати тут.
7 вересня 2017 року вийшла англомовна книга відомої американської дослідниці Енн Епплбаум під назвою &laquo;Червоний голод: Війна Сталіна в Україні&raquo;. Книга почала привертати увагу у західних країнах ще до своєї офіційної появи, вона розповідає деталі Голодомору 1932-1933 років в Україні &ndash; однієї з найбільших трагедій в історії людства, яка забрала життя мільйонів людей. Епплбаум порушує одне з найголовніших питань &ndash; чи був цей голод геноцидом українського народу.&nbsp; Більш детально про це &ndash;&nbsp;тут.
8 7 вересня 2017 року вийшла англомовна книга відомої американської дослідниці Енн Епплбаум під назвою «Червоний голод: Війна Сталіна в Україні».

Книга почала привертати увагу у західних країнах ще до своєї офіційної появи, вона розповідає деталі Голодомору 1932-1933 років в Україні – однієї з найбільших трагедій в історії людства, яка забрала життя мільйонів людей.

Епплбаум порушує одне з найголовніших питань – чи був цей голод геноцидом українського народу. 

Більш детально про це – тут.
У листопаді 2017-го у Дніпрі усі охочі могли відвідати виставку маловідомих архівних документів 1932-33 років&nbsp;про Голодомор.&nbsp; В експозиції були представлені оригінали та фотокопії архівних документів, які розповідали про голод в регіоні, його передумови, спротив селянства та його наслідки. Також експонувалися газетні публікації, фотографії, плакати тих років та офіційні документи &ndash; директиви керівних органів ЦВК і РНК СРСР влади СРСР і УРСР, які стосувалися Дніпропетровщини, вказівки про посилення репресій при виконанні намічених планів заготівлі продовольства. Детальніше &ndash;&nbsp;тут.&nbsp;
9 У листопаді 2017-го у Дніпрі усі охочі могли відвідати виставку маловідомих архівних документів 1932-33 років про Голодомор. 

В експозиції були представлені оригінали та фотокопії архівних документів, які розповідали про голод в регіоні, його передумови, спротив селянства та його наслідки.

Також експонувалися газетні публікації, фотографії, плакати тих років та офіційні документи – директиви керівних органів ЦВК і РНК СРСР влади СРСР і УРСР, які стосувалися Дніпропетровщини, вказівки про посилення репресій при виконанні намічених планів заготівлі продовольства.

Детальніше – тут
21 жовтня 2018 року меморіал жертвам Голодомору відкрили у Торонто&nbsp;на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту та набережної озера Онтаріо​. Центральне місце пам&#39;ятника зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського &laquo;Гірка пам&rsquo;ять дитинства&raquo;, яка пов&rsquo;язує цей меморіал із іншими подібними пам&rsquo;ятниками в Україні й інших країнах. У церемонії відкриття взяли участь, зокрема, мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем&rsquo;єр-міністр України Степан Кубів.
10 21 жовтня 2018 року меморіал жертвам Голодомору відкрили у Торонто на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту та набережної озера Онтаріо​.

Центральне місце пам'ятника зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського «Гірка пам’ять дитинства», яка пов’язує цей меморіал із іншими подібними пам’ятниками в Україні й інших країнах.

У церемонії відкриття взяли участь, зокрема, мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.
У листопаді 2018-го архівісти презентували широкому загалу шматочки хліба часів Голодомору 1932&ndash;33 років. Унікальну знахідку та розсекречені документи кримінальної справи продемонстрували у Києві напередодні 85-х роковин Голодомору. Детальніше про все це &ndash;&nbsp;тут.&nbsp;
11 У листопаді 2018-го архівісти презентували широкому загалу шматочки хліба часів Голодомору 1932–33 років.

Унікальну знахідку та розсекречені документи кримінальної справи продемонстрували у Києві напередодні 85-х роковин Голодомору.

Детальніше про все це – тут

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