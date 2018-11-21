11 фото про вшанування жертв Голодомору після Революції гідності

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У грудні 2016-го пам’ятник жертвам Голодомору в Україні встановили на італійському острові Сардинія серед оливкових дерев у центральному парку Монте Кларо.

Скульптура заввишки понад 2 метри і шириною 65 сантиметрів виготовлена із каменю жовтого трахіту, що, за задумом митця, символізує колір пшениці.



Детальніше про неї – тут.



Пізніше, у вересні 2017-го, в Італії також організовували виставку «Вбиті голодом. Забутий геноцид українців, 1932–1933», яка складалася зі скульптур і картин італійського митця Армандо Лекки.