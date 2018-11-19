Ілько Корунець народився 1922 року на Черкащині у селянській родині. Він підлітком пережив більшовицьку «колективізацію» і Голодомор. Він пройшов Другу світову війну, ходив в атаки і бився врукопашну, потрапив у полон, голодував у нацистському концтаборі, але каже, що «такого жаху, який відчув у дитинстві, не переживав». Він пам’ятає, як помирали на очах його рідні, як божеволів від голоду колись багатий і квітучий край. Радіо Свобода публікує відео, надане UA/TV, із зустрічі професора Ілька Корунця із студентами та старшокласниками у Меморіалі жертв Голодомору у Києві 8 листопада 2018 року.