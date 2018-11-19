Помер свідок Голодомору професор Ілько Корунець

У віці 96 років помер свідок Голодомору 1932-1933 років професор кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету Ілько Корунець, повідомляє сайт КНЛУ.

В установі зазначають, що Корунець був фундатором сучасної української школи перекладознавства.

Ілько Корунець народився 1922 року на Черкащині у селянській родині. Він мав звання Doctor Honоris Causa (з 2002 року), був членом спілки письменників України за фахом «художній переклад» та «критика перекладу». Корунець мав понад 100 наукових, науково-методичних праць, художніх перекладів з англійської та італійської мов.