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19 Листопад 2018, Київ 21:53
Новини | Події

Помер свідок Голодомору професор Ілько Корунець

Ілько Корунець народився 1922 року на Черкащині

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У віці 96 років помер свідок Голодомору 1932-1933 років професор кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету Ілько Корунець, повідомляє сайт КНЛУ.

В установі зазначають, що Корунець був фундатором сучасної української школи перекладознавства.

Ілько Корунець народився 1922 року на Черкащині у селянській родині. Він мав звання Doctor Honоris Causa (з 2002 року), був членом спілки письменників України за фахом «художній переклад» та «критика перекладу». Корунець мав понад 100 наукових, науково-методичних праць, художніх перекладів з англійської та італійської мов.

Свідок Голодомору 1932–33 років Ілько Корунець, професор Київського лінгвістичного університету
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