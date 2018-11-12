В Білорусі вшанували пам’ять українців-жертв Голодомору

В білоруському містечку Довськ місцеві українці влаштували акцію пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. На події був присутній зокрема посол України в Білорусі Ігор Кизим.

«Ми знову і знову згадуємо Голодомор, щоб це ніколи більше не повторилося. Ми пам’ятаємо – світ визнає», – заявив він.

Очільник дипломатичної місії підкреслив, що причиною голоду був не неврожай, а свідома політика радянської влади. За мінімальними оцінками, голодною смертю в 1932-1933 роках померли чотири мільйони українців.

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«Це як два Мінська, як Київ нині», – порівняв він.

В ході акії також освятили Хрест пам’яті. Його в Довську поставили у 2003 році з ініціативи української діаспори і посольства України в Білорусі. Хрест символізує вдячність білорусам за допомогу українцям під час штучного голоду.

До 85-ї річниці Голодомору дерев’яного хреста замінили на металічний.

Під час Голодомору 30-х років чимало українців змогли врятуватись від смерті, знайшовши притулок на території сучасної Білорусі, нагадала керівниця центру української культури «Січ» Валентина Логвін.

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«Свідчення того, як білоруси допомагали українцям, знаходили в експедиціях у Мозирському, Бобруйському районах білоруського Полісся. Хрест у Довську – символ подяки всім білорусам», – сказала вона.

Скільки конкретно українців змогли втекти від Голодомору до Білорусі, наразі невідомо – через закриті архіви КДБ Білорусі дослідники не можуть повністю відновити картину тих подій.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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