Президент США згадав про Голодомор у День жертв комунізму

Президент США Дональд Трамп у зверненні з нагоди Національного дня жертв комунізму 7 листопада згадав про український Голодомор як один зі злочинів комуністичного тоталітаризму.

«Ми вшановуємо пам’ять понад 100 мільйонів людей, які були вбиті та переслідувані комуністичними тоталітарними режимами… Від часу більшовицької революції 1917 року в Росії ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології – страждань, репресій та смертей… Цих жахів зазнали українці, яких свідомо знищили в Голодоморі, росіяни в час Великого терору, камбоджійці, вбиті в місцях масових страт, берлінці, застрелені, коли намагалися втекти до свободи. Жертви цих та безлічі інших звірств свідчать про беззаперечний факт: комунізм і прагнення до нього завжди будуть руйнівними щодо людського духу і процвітання людства», – мовиться в заяві, поширеній сайтом Білого дому.

У Сполучених Штатах 7 листопада, день більшовицького перевороту в Росії в 1917 році, є меморіальною датою – Національним днем жертв комунізму.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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