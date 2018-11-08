Штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом – посольство

Штат Вірджинія став 18-м американським штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Так про це повідомили у посольстві України у США.

«У прокламації, виданій губернатором штату Вірджинія Ральфом Нортамом, мовиться: «Радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу», – зазначили у посольстві 7 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

На початку жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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