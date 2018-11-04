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04 Листопад 2018, Київ 21:14
Новини | Суспільство

У столиці Чехії запалили свічки пам’яті жертв Голодомору

Акція «Запалімо свічку пам’яті!», Прага, 4 листопада 2018 року

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У столиці Чехії Празі учасники української громади країни долучилися до міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті!». Кілька десятків українців та чехів зібралися на Старомнестській площі в історичному центрі міста, щоб ушанувати пам’ять мільйонів українців, загиблих від Голодомору 1932–33 років в Україні.

Проведення цьогорічної акції присвячено пам’яті дітей, які померли або не народилися внаслідок геноциду.

«Важко взагалі уявити, що щоденно може помирати 75 тисяч людей. Геноцид проти українського народу завдав такого страшного удару нашій нації, шо ми досі не можемо позбутися цих наслідків. Це був не лише моральний, фізичний удар. Це був удар по генофонду, оскільки третина з усіх загиблих – діти. Ми всі повинні не просто пам’ятати цю найбільшу трагедію українського народу в нашій історії, ми повинні робити все для того, щоб жодних гібридних війн проти України ніколи більше не було», – сказав у своїй промові посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Під час акції було зачитано імена 85 дітей, які загинули під час Голодомору у Дніпропетровській області. Після цього учасники запалили свічки, з яких виклали напис «1932–33», та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Організатори акції зачитали імена 85 дітей, які загинули під час Голодомору, Прага, 4 листопада 2018 року
Організатори акції зачитали імена 85 дітей, які загинули під час Голодомору, Прага, 4 листопада 2018 року

Організаторами акції пам’яті виступило посольство України в Чехії та міжнародна асоціація українців «Євромайдан». Окрім Праги, до акції в Чехії долучилися також міста Брно та Ліберець.

Міжнародна акція «Запалімо свічку пам’яті!» ініційована Світовим конгресом Українців і підтримана Міністерством закордонних справ України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

Виставка з фотографіями та інформацією про Голодомор в Україні 1932–1933 років, Прага, 4 листопада 2018 року
Виставка з фотографіями та інформацією про Голодомор в Україні 1932–1933 років, Прага, 4 листопада 2018 року

Триватиме вона до 24 листопада цього року – Дня пам’яті жертв Голодомору.

До цієї дати щодня учасники акції по всьому світу зачитуватимуть нові імена 85 померлих від Голодомору дітей із різних областей України та вшанують їхню пам’ять, запаливши символічні свічки.

За перебігом акції можна стежити на веб-сторінці «85-і роковини Голодомору», розробленій Українським інститутом національної пам’яті. На інтерактивній мапі світу будуть марковані свічками-позначками міста, де відбулися міжнародні вшанування пам’яті жертв геноциду.

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