У Будапешті запалили свічки пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років

7 жовтня у рамках міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» у столиці Угорщини Будапешті вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–33 років. Поминальний захід організували посольство України в Угорщині та Товариство української культури у тій країні. Подія зібрала українців із угорської столиці та кількох інших міст.

Поминальна служба пройшла у столичній церкві святого Михайла на вулиці Ваці у середмісті Будапешта. Посол України Любов Непоп у своєму виступі перед наголосила: «Згадуючи мільйони замучених сталінським геноцидом, ми думаємо також і про понад 10 тисяч українців, які загинули з 2014 року під час російської агресії». За словами посла, «говорячи про Голодомор, замислюємося над тим, що ця трагедія, можливо, не сягнула би тих масштабів і була би швидше зупинена, якби світ тоді не мовчав. Саме тому для нас дуже важливо, щоб світ не мовчав сьогодні про війну в Україні».

Дякуючи національним парламентам інших країн, Любов Непоп також висловила подяку Угорщині за резолюцію від 24 листопада 2003 року за визнання геноциду проти української нації і вклонилася тим угорцям, котрі допомагають Україні протидіяти російській агресії.

«Для чого потрібна пам’ять про Голодомор? Вона потрібна нам для того, щоб зрозуміти, що не протидіючи злу, ми будемо його примножувати. Не пам’ятаючи зла історичного, ми не зможемо протистояти і перемогти сьогоднішнього агресора. Лише перемігши, ми зможемо побудувати сильну державу, щоб запобігти повторенню подібних трагедій», – сказала у своїй промові посол України.

Після літургії відбулася хода від церкви святого Михайла до пам’ятника жертвам Голодомору 1932–33 років на площі Шандора Петефі. Її учасники взяли участь у флеш-мобі із зачитуванням 85 імен дітей, жертв Голодомору в Харківській області, покладанні вінків та квітів до пам’ятника представниками посольства України та Товариства української культури в Угорщині. Присутні також запалили свічки пам’яті на честь померлих під час штучно організованого голоду радянською владою на Слобожанщині.

24 листопада 2003 року 347 депутатів Національних зборів Угорської Республіки одностайно проголосували за резолюцію, присвячену 70-м роковинам штучного Голодомору в Україні.

Національні збори Угорщини рішуче засудили будь-які тоталітарні режими чи поривання до диктатури, які позбавляють громадян гідності та невід’ємних прав на свободу.

Міжнародна акція «Запали свічку пам’яті», яка протягом 85 днів проходитиме у 85 куточках світу, розпочалася 1 вересня в Києві.

Мета акції – об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття. Публічний захід, який триває щодня, в іншому місті, в іншій країні світу, завершиться у Києві, 24 листопада 2018 року, на День пам’яті жертв Голодомору.

Міжнародна акція ініційована Світовим конгресом Українців, підтримана МЗС України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

За перебігом акції протягом 85 днів можна стежити на веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору», розробленій Українським інститутом національної пам'яті. Тут на інтерактивній мапі світу будуть марковані свічками-позначками міста, де відбулися міжнародні вшанування пам’яті жертв геноциду.

Інформаційна кампанія має хештеги: #Голодомор85, #Holodomor85.

Гасла цьогорічної інформаційної кампанії:

– «Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!» – для України.

– «Україна пам’ятає! Світ визнає!» / «Ukraine remembers, the World acknowledges!» – для світу.

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