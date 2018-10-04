Сенат США визнав Голодомор геноцидом – посольство України

Сенат Сполучених Штатів визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу – про це повідомляє посольство України у Вашингтоні.

«Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932–1933 років визнається геноцидом українського народу. Так, зокрема, до постановляючої частини документа включено визнання Сенатом висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932–1933 рр. геноцид проти українців», – йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

Також, зазначають у посольстві, резолюція засуджує порушення прав людини, вчинені владою СРСР проти українців, її автори висловлюють співчуття жертвам Голодомору та закликають поширювати інформацію про трагедію.

«Щиро вдячні Сенатові США та головним співавторам резолюції – співголовам Сенатського українського кокусу, сенаторам Роберту Портману та Річарду Дурбіну за це історичної ваги рішення», – зазначають у посольстві.

Раніше документ затвердив комітет із закордонних відносин США при Сенаті.

Згідно з повідомленням посольства, подібну ж резолюцію затвердив комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу, і наразі документ очікує розгляду на пленарному засіданні.

Під час виступу на 73-й Генеральній асамблеї ООН президент України Петро Порошенко зазначив, що Київ чекає затвердження на рівні комітету Конгресу рішення Сполучених Штатів Америки про визнання Голодомору геноцидом

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