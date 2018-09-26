Комітет Сенату США затвердив резолюцію, у якій Голодомор визнають геноцидом – посольство

Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив резолюцію, у якій Голодомор 1932 – 1933 років визнається геноцидом українського народу, повідомило посольство України в США. Резолюцію рекомендували до схвалення верхньою палатою Конгресу.

«Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії», – заявили в посольстві.

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У дипломатичному представництві України нагадали, що резолюція, співавторами якої виступили понад два десятки сенаторів, була представлена 14 березня 2018 року.

Станом на сьогодні Голодомор визнаний геноцидом у 12 американських штатах.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.