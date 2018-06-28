Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу – посольство

Американський штат Огайо визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє посольство України в США у Facebook.

«Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Губернатор штату Джон Касіч і віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію», – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

У посольстві уточнили, що станом на сьогодні Голодомор визнаний геноцидом вже у 12 американських штатах.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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