77% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом – опитування

77% громадян України погоджуються, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погодились з цим 13%, а 11% не визначились. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2017 року.

Згідно з результатами опитування, твердження, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом, поділяє переважна більшість жителів заходу країни (91%), більшість опитаних центру (84%), дві третини півдня (65%) і понад половина сходу (56%).

За даними соціологічної групи «Рейтинг», жителі сільської місцевості більше згодні з тезою про геноцид, ніж представники міст – 79% проти 76%.

В опитуванні брали участь 2000 респондентів віком від 18 років і старші, помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Соціологи зауважують, що кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом, збільшилась порівняно з минулим роком (з 72% до 77%), водночас вона є дещо меншою порівняно з 2015 (80%).

В Україні День пам’яті жертв голодоморів, встановлений на четверту суботу листопада, цього року будуть вшановувати 25 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.