США засуджують спроби заперечити факт Голодомору в Україні – Держдепартамент

Державний департамент США засуджує спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років.

«Цього місяця ми згадуємо і вшановуємо мільйони українців, які загинули від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської епохи часів Сталіна. Варварське захоплення української землі і сільськогосподарських культур, що призвело до Голодомору, стало одним з найжорстокіших діянь ХХ століття і перетворило житницю Європи в територію незмірних людських страждань», – йдеться у заяві.

У документі вказано, що США підтримують Україну як у вшануванні жертв минулого, так і є на її боці в контексті нинішньої безпеки і свободи від «зовнішньої агресії і окупації».

«Зрештою радянський режим не зміг знищити самобутність і незалежність українського народу. Сполучені Штати стоять разом з народом України, і шанують пам’ять про цю трагедію, спричинену радянською владою, та засуджують спроби заперечувати це як історичний факт. Ми також підтверджуємо нашу прихильність безпечній та процвітаючій Україні, вільній від зовнішньої агресії і окупації, і здатній обирати своє майбутнє», – наголошується у заяві Держдепаратаменту.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.