Замовчування правди про геноцид українського народу може породити новий геноцид – Шумер

Українська громада за лідерства Українського конгресового комітету Америки провела у Нью-Йорку молитовну ходу в суботу, 19 листопада, на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

До колони на вулицях мегаполіса приєдналися посли України у США, в ООН, ветерани АТО, які проходять реабілітацію у США, а також представники американської влади різних рівнів. Хода завершилася традиційною панахидою у соборі Святого Патрика, що розташований на п’ятій авеню Мангеттена.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив під час свого щорічного звернення, що відзначення жертв геноциду українського народу є священним обов’язком США. Бо геноцид, правду про який замовчують, може породити новий геноцид:

Вшанувати жертв українського геноциду, які не можуть говорити самі за себе, – наш священний обов'язок

«Це честь і привілей бути тут з вами. Кожного року я намагався бути з вами і приєднатися до вас у цей сумний день протягом багатьох років. Це тому, що я всім серцем вірю, що вшанувати жертв українського геноциду, які не можуть говорити самі за себе, – наш священний обов'язок. І для мене це честь сьогодні вшановувати двох жертв, які залишилися живими – Надія та Олександр приєдналися до нас сьогодні. Вітаю вас і довгого вам життя».

Це було 84 роки тому, коли Сталін брутально знищив мільйони і мільйони невинних українців. Він намагався знищити український дух. Але, хвала Богу, він програв

«Це було 84 роки тому, коли Сталін брутально знищив мільйони і мільйони невинних українців. Він намагався знищити український народ, він намагався знищити український дух. Але, хвала Богу, він програв. Сталін відійшов, радянська Росія зникла, а український народ вижив. Довгого життя!».

Протягом занадто тривалого часу український геноцид не був належним чином визнаний, незважаючи на його історичне значення

«Протягом занадто тривалого часу український геноцид не був належним чином визнаний, незважаючи на його історичне значення. Ось чому ми підтримали будівництво пам’ятника Голодомору у Вашингтоні. Ось чому ми збираємось тут кожен рік, ми не можемо про це ніколи забути».

За останні роки українці та американці особисто зазнали наслідків залякувань з боку президента Путіна. Зараз, як ніколи, дуже важливо, друзі, щоб США та Україна стояли разом

«За останні роки українці та американці особисто зазнали наслідків залякувань з боку президента Путіна. Втручання росіян у вибори 2016 року було надзвичайним порушенням американського суверенітету, якому передували захоплення ним кримської землі та підтримка російськими військовими сепаратистів у східній Україні. Зараз, як ніколи, дуже важливо, друзі, щоб США та Україна стояли разом, пліч-о-пліч перед лицем безрозсудливого іноземного втручання. Нагадаємо панові Путіну, що Україна та Сполучені Штати подолали авторитарних бандитів, яких вона зібрала, і ми будемо продовжувати це робити в майбутньому. Слава Україні, і дякую за честь звернутися з промовою!».