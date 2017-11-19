Будемо домагатися, щоб США офіційно визнали Голодомор геноцидом наступного року – Чалий

Посол України у США Валерій Чалий пообіцяв домагатися від Конгресу ухвалення резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це дипломат написав у Facebook.

«Тепер ми знаємо, що саме українці піднялися проти цього злочину на захист своїх сімей – і були цілеспрямовано знищені. Сьогодні у своєму виступі при живих свідках тих трагічних подій наголосив: настав час офіційно в США визнати Голодомор проти українського народу – геноцидом. Спроба колись вже була. Невдала. Але ми знову підемо в Конгрес США, аби домогтися правди і справедливості та прийняти наступного року відповідну резолюцію», – заявив Чалий.

Державний департамент США засудив спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, про що йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років. У документі вказано, що США підтримують Україну як у вшануванні жертв минулого, так і є на її боці в контексті нинішньої безпеки і свободи від «зовнішньої агресії і окупації».

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.