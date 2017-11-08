Гібридна війна Росії проти України триває вже століття – науковці

Київ – У ці дні Росія відзначає сторіччя більшовицького перевороту, так званої «Великої жовтневої соціалістичної революції», внаслідок якого сама Росія і сусідні держави на тривалий час були втягнуті в процес побудови тоталітарної комуністичної держави. Сучасна Росія перетворила ювілей Жовтневого перевороту на потужний елемент тієї гібридної війни, яку Кремль та його очільники впродовж століть проводять проти західної цивілізації та його демократичних цінностей, вважають українські науковці. І визнають: як і сто років тому, так і нині Україна – перша жертва кремлівської війни.

Упродовж останніх 100 років Росія воює проти України військовими засобами понад чверть цього століття, а ще ж були Голодомор і депортації до Сибіру, Далекого Сходу і Казахстану, спотворення історії України та знищення її мови і культури тощо, зазначають науковці.

Це і є методи гібридної війни, до яких Кремль вдавався здавна та які використовує дотепер. Але нині Росія поширює гібридну війну по цілому світу, щоб взяти реванш і повернути території держав, які свого часу входили до складу Російської імперії або/та Радянського Союзу, під свій повний контроль. Не менш важливо для Кремля, напередодні президентських виборів, продемонструвати росіянам свою міць і вплив на світову політику, зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін. Тож не варто очікувати, що Росія та її прихильники повернуться до цивілізованого діалогу і відмовляться від створення «гібридного світу». Війну за незалежність, яку нині веде Україна, Горбулін розглядає як частину світового конфлікту.

Світ уже отруєний страхом, брехнею і ненавистю. Це і є той новий, гібридний світ, в якому ми сьогодні живемо

«Світ уже отруєний страхом, брехнею і ненавистю. Це і є той новий, гібридний світ, в якому ми сьогодні живемо. І те, що нині фронт на європейському театрі бойових дій займає лише кілька сотень кілометрів українського кордону, нікого не повинно вводити в оману. Саме тому нинішній конфлікт і називається гібридним, бо жертви і руйнування агресор завдає не лише прямим військовим вторгненням, а, швидше, навпаки: все активніше він застосовує засоби інформаційно-психологічного, економічного, політичного впливу», – наголошує Горбулін.

«Розіп’яті хлопчики» і переписування історії

Інформаційна складова, яку в боротьбі проти України Кремль застосовував упродовж десятиліть, від часу Революції гідності зазнала серйозних змін, обсяги і сфера поширення «атак» значно зросли, визнають експерти. Від історій про «київську хунту» в час Майдану та «розіп’ятого хлопчика» під час захоплення частини Донбасу кремлівські пропагандисти дійшли до звинувачень на адресу України в нібито порушенні прав російськомовних українців та «геноциду» «народу Донбасу».

Ба більше, захопивши частину Донецької і Луганської областей, очільники Росії брешуть про відсутність там російських військ, каже київський історик Ігор Лосєв. Він звертає увагу на цілком адекватну реакцію української спільноти на московську брехню. Водночас, як зауважує Лосєв, українська влада досі не спромоглась дати адекватну відповідь на інформаційні «атаки» Росії, фактично, боротьба за інформаційний простір Києвом програна.

Ми програємо інформаційну війну тільки тому, що елементарно не беремо у ній участі

«Така сама гібридна війна була в 1918-1930-х роках, тоді більшовики все чудово використали і все закінчилось поразкою УНР. Нині у нас теж кричать про гібридну війну, про інформаційну війну, але ніхто нічого не робить. За великим рахунком, треба владі щось нарешті робити. Ми програємо інформаційну війну тільки тому, що елементарно не беремо в ній участі, нам зараховують поразку через неявку, як у спорті кажуть», – пояснює експерт в інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Атаки» на Україну в інеті успішно відбиваємо – «білі хакери»

Росія намагається посилити свій вплив і у віртуальному просторі, що призводить до цілком реальних проблем, таких як хакерські атаки на державних діячів та політичних лідерів, втручання у виборчі процеси в різних країнах, тощо. Групи хакерів, яких фахівці Українського кіберальянсу пов’язують з Росією, зламували системи електронних комунікацій урядових інституцій України, але атаки вдалось «відбити».

А міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm четвертий рік поспіль протистоїть російській гібридній агресії, використовуючи так звані «асиметричні методи». Як пояснив Радіо Свобода керівник спільноти Роман Бурко, «напалмівці» не витрачають час та зусилля на спростування поширюваних Росією фейків та пропагандистських кліше, натомість активісти InformNapalm концентрують зусилля на «випалюванні» секретів російських армії і спецслужб, здійснюють збір інформації про росіян – учасників бойових дій на Сході України тощо.

Кожен волонтер спільноти може виявити ініціативу, наприклад, знайти цікавий напрямок для ефективної дії та запропонувати його реалізацію

«Кожен волонтер спільноти може виявити ініціативу, наприклад, знайти цікавий напрямок для ефективної дії і запропонувати його реалізацію. Так з’явилась ідея структурувати бази даних щодо доказів присутності російських військових та озброєння на Донбасі, так ми починали фіксувати присутність російських пілотів у Сирії, тощо», – зазначає Бурко.

Разом з Українським кіберальянсом «напалмівцям» вдалось знайти і викласти дампи переписок із адміністрації президента Росії (SurkovLeaks), каже експерт.

Роман Бурко, як і більшість експертів, вважає, що Україна має не лише захищатись, а й давати адекватні відповіді на агресію Росії, адже українці мають потужну зброю – правду.